Lecco americano? Primi passi

La notizia alla vigilia della sfida di oggi al Rigamonti-Ceppi (inizio alle 16.15) tra Lecco e Reggiana non è se i blucelesti troveranno punti per continuare a sperare in una salvezza impossibile. Semmai è l’incontro in città tra Paolo Di Nunno (nella foto) e Jamie Welch, presidente e chief executive officer del colosso texano Kinetik (2.34 miliardi di dollari di capitalizzazione, 1.3 miliardi di fatturato 2023) attivo nel settore oil and gas.

All’incontro era presente tra gli altri anche Marco Belletti, lecchese di nascita e Ceo di Azimut Libera Impresa SGR Sp A. Tramontata la pista cinese ma non la volontà di cedere il club di Di Nunno. Sarà la volta buona? Intanto, tornando al campo, Malgrati deve rinunciare all’infortunato Lamanna ltre agli squalificati Sersanti e Parigini mentre Listkowski è in forse fino all’ultimo. "Reggiana in crisi? La serie B è un campionato dentro un campionato, ogni partita fa storia a sé e non conta come ci arriva una squadra. Sicuramente verranno per vincere".

(4-4-3): Melgrati, Lepore, Bianconi, Celijak, Caporale; Galli, Degli Innocenti, Ionita; Crociata, Novakovic, Buso. All.: Andrea Malgrati. Fulvio D’Eri