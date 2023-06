Lecco, uomo soccorso in strada: aiuto, mi hanno picchiato

Lecco, 10 giugno 2023 - “Mi hanno massacrato di botte”.

Uno straniero di 36 anni nella notte tra sabato e domenica è stato soccorso in strada a Lecco. Ai soccorritori ha raccontato di essere stato aggredito e pestato a sangue, da chi non lo ha però rivelato. Mentre i volontari della Croce rossa lo stavano trasferendo in ospedale, le sue condizioni sono drasticamente peggiorate, perché ha perso conoscenza, probabilmente anche a causa di qualche sostanza proibita oppure dell'alcol.

Gli accertamenti sono ora in corso, per stabilire se effettivamente sia stato assalito da qualcuno. Esattamente nella stessa zona, settimana scorsa, durante una rissa o un regolamento di conti, già due stranieri erano rimasti feriti: si tratta di un 25enne e di un 20enne, entrambi accoltellati forse con cocci di vetro.

In seguito agli episodi di violenza il prefetto di Lecco nei giorni scorsi ha convocato una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dalle prime indagini sembra che non siano legati a scontri tra affiliati a baby gand e bande rivali.