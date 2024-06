Lecco a caccia del diesse: Minadeo e Scandola nel mirino

Il direttore sportivo del Lecco c’è ma non si vede. La società bluceleste, in questo caso il neo presidente e patron Aniello Aliberti coadiuvato dal fratello e dai più stretti collaboratori, avrebbe individuato la figura cardine del direttore sportivo ma attenderà ancora qualche giorno per l’ufficializzazione. Tanti i nomi usciti in questi giorni, molti dei quali "non li conosco nemmeno e coi quali non ho nemmeno parlato - ci dice Aniello Aliberti -. A breve omunicheremo il nome, anche perché solo con la sua nomina poi potrà partire la costruzione della squadra a partire ovviamente dalla scelta dell’allenatore. Ci siamo dati una tempistica, entro e non oltre il 30 giugno".

I nomi dei papabili alla carica di direttore sportivo? Antonio Minadeo che non ha rinnovato con il Legnago e Andrea Scandola, ds della Varesina. Sulla questione allenatore, Aliberti è stato evasivo. "Sarà scelto dal direttore sportivo e poi insieme costruiranno la squadra".

A contratto c’è ancora mister Andrea Malgrati (nella foto) che, finora, non è stato contattato dalla nuova dirigenza e che quindi potrebbe vedere il suo futuro lontano dai blucelesti. Difficile quindi vederlo ancora sulla panchina del Lecco anche se il patron Aliberti non ha chiuso definitivamente la porta.

Fulvio D’Eri