Lecco, 30mila euro per sicurezza stazioni con Polizia Locale

Stazioni più sicure per pendolari e turisti.

Regione Lombardia ha stanziato 30mila euro per gli straordinari agli agenti della Polizia Locale che pattugliano le stazioni delle linee che incrociano a Lecco: la Lecco–Milano via Carnate, la Milano–Lecco via Molteno e la Lecco–Colico. Sotto attenzione ci sono soprattutto le stazioni dei paesi dove non ci sono presidi della Polizia ferroviaria, cioè tutti a parte il capoluogo.

Lo spiega il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che annuncia la proroga dell’innovativo accordo siglato tra prefettura di Lecco, Trenord e Regione per lo svolgimento di specifici servizi contro vandali, passeggeri violenti, portoghesi che non pagano il biglietto e rapinatori.

All’iniziativa partecipano gli agenti delle Locali di Lecco, Airuno, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Cassago, Cernusco, Civate, Colico, Costa, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta, Malgrate, Mandello, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate, Osnago, Rogeno, Santa Maria e Valmadrera.

"Un intervento che incrementa la presenza degli operatori delle forze dell’ordine a tutela di chi quotidianamente fruisce delle stazioni e delle aree limitrofe", commenta Giacomo Zamperini. D.D.S.