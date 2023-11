Lecco, 1200 coperte ricoprono il lungolago: sono contro la violenza sulle donne

Lecco, 18 novembre 2023 – Un tappeto di coperte sul lungolago di Lecco contro la violenza sulle donne. Nel giorno del ritrovamento del corpo senza vita della 22enne Giulia Cecchettin, la 103esima vittima di femminicidio del 2023, in piazza Mario Cermenati in centro a Lecco sono state stese quasi 1.200 coperte formate da 4mila quadrati da 50x50 centimetri ciascuno. Le hanno confezionate le volontarie dell'associazione Viva Vittoria Lecco, guidate dalla coordinatrice Marina Balossi, per raccogliere fondi per sostenere le operatrici dello sportello Telefono Donna di Lecco e di Merate e soprattutto le tante donne vittime di violenze che si rivolgono a loro per chiedere aiuto. La maggior parte delle coperte sono state già vendute. “Oggi e domani l'installazione relazionale copre piazza Mario Cermenati per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne – spiega il sindaco Maurio Gattinoni -. Per tutti è possibile avere una delle coperte esposte in cambio di una donazione. E' il primo evento in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Grazie a tutti e tutte voi che avete collaborato alla sua realizzazione!”.