Le Olimpiadi di Statistica. Brilla l’istituto cittadino Badoni

LECCO

Vicecampionesse olimpiche di statistica all’istituto Antonio Badoni di Lecco. Sono l’ex primina Marta Castagna e Liu Yixia, ex studentessa di quarta superiore, che hanno partecipato alla 13^ edizione delle Olimpiadi italiane di statistica appunto, che si sono svolte durante lo scorso anno scolastico, ma i cui risultati sono stati resi noti solo nelle scorse settimane. Entrambe sono iscritte il liceo scientifico delle scienze applicate. Ora sono in seconda e in quinta superiore . Nelle prove individuali hanno conquistato la medaglia d’argento nella prove individuali. Sono state allenate rispettivamente dalla professoressa Chiara Aldeghi e dalla prof Simona Colombo. "L’obiettivo delle Olimpiadi di statistica è avvicinare ragazze ragazzi al ragionamento statistico, suscitare interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che ricevono", spiegano dalla scuola lecchese. "Diffondere la cultura e la passione per statistica e demografia significa divulgare un modo ragionato di guardare al reale, che aiuta a capire i meccanismi sempre più complessi della nostra società e a valutare in modo critico le informazioni proposte", aggiungono dall’Istat. Due le prove: una individuale e una a squadre.

La prova individuale online è consistita in un insieme di domande a risposta multipla, sui temi di statistica. Le due campionesse di statistiche sono state premiare nei giorni al Festival della Statistica a Treviso. Liu non ha potuto essere presente, mentre Marta è stata premiata da Michele Camisasca, direttore dell’Istat.

D.D.S.