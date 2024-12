Lavori per il 4° ponte. Chiude il Terzo

Si costruisce il Quarto ponte di Lecco, chiude un pezzo del Terzo ponte della Statale 36. Per gettare il calcestruzzo dei pali di fondazione della pila centrale del ponte, in fase di realizzazione alla confluenza dell’Adda nel lago di Garlate, il ponte Alessandro Manzoni, che è il Terzo di Lecco, sarà chiuso parzialmente per tre notti da questa sera a giovedì 12, dalle 21 all’1. Per eseguire i lavori in sicurezza, da Anas hanno disposto la chiusura della carreggiata in direzione nord, da Milano verso Lecco: si può viaggiare solo su quella di sorpasso. Contestualmente chiude lo svincolo di Pescate. Sono poi previste altre serrate per completare la posa dei pali di sostegno della pila, 15 in tutto, che saranno piantati fino a 15 metri di profondità. L’intervento era già previsto il mese scorso, è slittato per non meglio precisati inconvenienti tecnici. Sono interventi molto complessi, al buio e in acqua.