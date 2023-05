Lavori all’ex Piccola: nasce il nuovo rione

I lavori per riqualificare gli storici magazzini della ex Piccola velocità sono cominciati. "Un progetto che vede la Piccola come nuovo centro di quello che diventerà il 15° rione della città", spiega il sindaco Mauro Gattinoni, tra l’altro nel centenario della costituzione della grande Lecco attuale con l’accorpamento di quasi tutti i suoi rioni in un’unica città. Durante la prima fase dei lavori verranno ristrutturate le due stecche esistenti: "Quella nord accoglierà spazi polifunzionali dedicati ai giovani, alla cultura e allo sport. Quella a sud ospiterà un mercato coperto, servizi igienici per l’area di mercato esterna, un punto di ristoro, degli spazi per la gestione delle attività connesse al mercato e una sala multiuso per riunioni o piccole conferenze". È un progetto da 4 milioni e mezzo, più di 2 e mezzo finanziati con il Pnrr. Ci vorranno 18 mesi. D.D.S.