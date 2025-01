L’assessore saluta i 102 anni di Rita

CALOLZIOCORTE Nonna Rita di Calolziocorte ha compiuto 102 anni. È tra le decane della provincia di Lecco. Margherita Zanni, per tutti nonna Rita, ha compiuto i 102 anni a inizio anno, il primo gennaio.

Il segreto della sua longevità? "La semplicità e la tenacia", risponde lei. Nonna Rita infatti sempre condotto una vita semplice. Ha inoltre sempre lavorato, sia per dare una mano al marito Luigi che aveva un negozio di mobili nella frazione del Pascolo, sia per crescere le loro quattro figlie. Tra i momenti più belli che ricorda c’è il viaggio di nozze, a Roma, grazie anche a don Lino, suo cugino.

Per festeggiarla, figlie e nipoti l’altro giorno le hanno organizzato una festa a sorpresa. Lei si è commossa, non tanto per i regali, quanto perché tutti i componenti della sua grande famiglia si sono riuniti insieme attorno a lei. "È un privilegio per tutti noi avere nonna Rita, la persona più anziana a Calolziocorte e tra le più anziani di tutta la provincia – sono le parole dell’assessore Tina Balossi che è andata a trovarla -. A lei un augurio speciale da parte anche del sindaco Marco Ghezzi oltre che di tutti i cittadini".

Tra qualche mese a Calolziocorte anche nonna Alida Colombo spegnerà le 102 candeline. D.D.S.