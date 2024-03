Lario Reti Holding va a caccia di tubazioni che perdono acqua

Lario Reti Holding ha avviato a Lecco i lavori di ricerca e riduzione delle perdite idriche. Le opere sono finanziate anche grazie al contributo del Pnrr e porteranno a una regolazione delle pressioni di rete, che a sua volta consentirà una drastica riduzione delle perdite. "Si tratta di una delle attività fondamentali per la prevenzione delle perdite, che garantisce una minore usura delle tubazioni, aumentandone la vita utile e riducendo le rotture, con conseguente risparmio di acqua", spiega Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding. Le utenze che saranno oggetto di questa riduzione di pressione sono già state contattate e riceveranno un sms di avviso, nel periodo immediatamente precedente all’avvio della regolazione pressioni, tramite il servizio di messaggistica "Avvisami". Le attività previste per la riduzione delle perdite prevedono inoltre la continuazione della sostituzione dei contatori tradizionali con quelli elettronici e "smart" e la sostituzione e il potenziamento di diverse tratte di acquedotto. I lavori stanno coinvolgendo le vie Belfiore, Volta e La Marmora, seguite da via Polvara e via alla Spiaggia. Il fine lavori è previsto per la fine del 2024.