L’alluvione dell’8 settembre. Danni per mezzo milione di euro

Almeno mezzo milione di euro. È il prezzo dei danni provocati dall‘alluvione che a il mese scorso, l‘8 settembre, ha sommerso mezza Molteno. Al momento sono 33 i cittadini che hanno presentato una richiesta di risarcimento. A tirare le somme sono stati l‘altra sera il sindaco Giuseppe Chiarella e l‘assessore ai Lavori pubblici Andrea Bassani. A chiederne conto sono stati i consiglieri di minoranza, guidati da Giovanni Galimberti. Un ondata di maltempo eccezionale, quasi uno tzunami d‘acqua caduta dal cielo che poi ha gonfiato fiumi e torrenti: "In poche ore sono piovuti 100 millimetri di pioggia che hanno scaricato sul bacino idrografico del Lambro la quantità di pioggia che mediamente cade in un mese", ha spiegato l‘assessore. Significa che in poche ore ogni metro quadrato di terreno è stato inondato da 100 litri d‘acqua. I torrenti Bevera e Gandoglio non hanno potuto reggere a tanto e sono straripati. L‘immenso lavoro svolto dai volontari della Protezione civile e dagli altri soccorritori, e l‘attivazione del cavo Diotti a Pusiano e delle vasche di laminazione di Inverigo e di Costa Masnaga hanno permesso di contenere almeno in parte l‘alluvione, che altrimenti sarebbe stata molto più devastante. Ad oggi sono appunto 33 i cittadini che hanno segnalato di aver subito pesanti conseguenze. Poi ci sono i danni a infrastrutture e strutture pubbliche, per una somma di circa 500mila euro. Per scongiurare situazione simili in futuro a Molteno e negli altri paese della zona, è intanto già in fase di costruzione un‘altra vasca di laminazione a Oggiono, oltre ad un‘opera di regimazione dei due corsi d‘acqua. In progetto pure un bypass tra i due torrenti per isolare il centro abitato dalle piene.