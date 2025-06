Bagno nel lago a Lecco, ecco dove si può fare: Pradello, Rivabella e Canottieri

Lecco, 6 giugno 2025 – Bagno nel lago a Lecco, ma non ovunque. A Lecco si può fare il bagno nel lago di Como e nel lago di Garlate solo in pochi punti: a Pradello, a Rivabella e alla Canottieri. Pradello si trova a nord di Lecco, sul confine con Abbadia Lariana: c'è anche un lido attrezzato. Rivabella è sul lago di Garlate ed è una delle località più frequentate. La Canottieri è in centro a Lecco. In tutti gli altri posti è vietato. Non si può quindi fare il bagno né alla Malpensata, né alle Caviate, né sul lungolago. In molti punti dove non si può fare il bagno e nemmeno accedere al litorale sono stati installati cartelli di divieto, installati dopo che, nell'estate del 2023, un 18enne profugo el Gambia è affogato il giorno dopo essere arrivato a Lecco. Niente bagni nemmeno nei torrenti. Chi sbaglia paga, da 25 fino al 250 euro di multa. E' questione di sicurezza. Diversi punti del lago di Como come del lago di Garlate sono infatti difficilmente accessibili, oppure le spiagge e i fondali sono troppo pericolosi, perché ci sono pali, rocce, correnti troppo forti, piuttosto che porti, foci dove non si può mai fare il bagno oppure sportivi che praticano vela, surf e kite... E' anche questione di inquinamento, per il rischio di contaminazioni da escherichia coli piuttosto che da enterococchi intestinali.