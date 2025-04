Lago e monti. Una guida alle attività

Al via a Lecco la stagione primavera/estate di LeccoTourism. Ce n’è per tutti i gusti: attività outdoor, musei, monumenti, natura, enogastronomia, mostre, escursioni. "Vivere il territorio con chi lo conosce e racconta ogni giorno, dal lago alla montagna" spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale. "Abbiamo lavorato attentamente per aggiornare e migliorare la brochure – spiega la destination manager e coordinatrice della coprogettazione turistica di LeccoTourism – per fornire uno strumento utile e più accattivante per i visitatori". Per tutte le opportunità e gli eventi in programma per la bella stagione a Lecco: leccotourism.it.