La Valletta, inseguito nei boschi della droga si rompe una gamba nella fuga: 22enne operato d'urgenza

La Valletta Brianza (Lecco), 1 agosto 2024 – Per scappare a chi voleva,forse, sparargli, si è rotto una gamba. È stato operato d'urgenza ed è ora ricoverato in ospedale a Merate, lo straniero di 22 anni che ieri pomeriggio si è fratturato un femore per sfuggire ad alcuni sconosciuti armati di pistola che volevano ucciderlo, così almeno ha raccontato lui. Il 22enne è stato trovato a terra nei boschi della droga de La Valletta Brianza.

Lo hanno soccorso e recuperato i sanitari di Areu, con i vigili del fuoco volontari di Merate e i carabinieri. Visto il posto e le circostanze, si presume che chi lo ha inseguito e lo ha assalito in quella che sembra sia stata una vera e propria caccia all'uomo – quattro persone, sempre in base al suo racconto, tutto da verificare –, forse lo cercava per un debito di spaccio in sospeso, oppure per un regolamento di conti nell'ambito del controllo delle piazza della droga. Gli ortopedici del San Leopoldo Mandic lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura esposta al femore. Le sue condizioni non sono gravi.