La scuola del futuro. Nuova De Amicis affidato l’appalto

Due anni per costruire la scuola del futuro. È stato affidato ai tecnici della Neocos di Borgomanero, in provincia di Novara, capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese Bisi & Merkus Studio Associato di Reggio Emilia, l’appalto integrato di progettazione esecutiva e la conseguente autorizzazione di esecuzione degli interventi di completa ristrutturazione dell’edificio della scuola primaria Edmondo De Amicis di Lecco. È una commessa di 8.235.000 euro, metà finanziati dalla Regione. "I lavori, della durata stimata di circa due anni – spiegano dal Comune – porteranno alla riqualificazione degli spazi sia della scuola primaria sia della materna Damiano Chiesa". Troveranno posto 10 aule, 8 collegate con il giardino. Ci saranno poi la mensa, una mezza dozzina di laboratori, un’euroteka che è una biblioteca digitale, una biblioteca tradizionale, una sala per la lettura e aree per lo sport, oltre alla palestra che c’è già. Troverà posto pure la scuola per l’infanzia Damiano Chiesa. Il plesso sarà a indirizzo montessoriano. Sarà il primo a Lecco. I lavori dovrebbero concludersi entro settembre 2026. Nel frattempo gli alunni e i loro insegnanti sono stati trasferiti in moduli prefabbricati . D.D.S.