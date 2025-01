La presidente: "Decisione precauzionale. Ma non escludo la necessità di bonifiche"

"Si tratta di una misura precauzionale indispensabile per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti". Sono le parole di Alessandra Hofmann (nella foto), presidente dell’Amministrazione provinciale di Lecco che, da una parte, spiega il motivo della serrata di Villa Locatelli, sede di rappresentanza istituzionale della Provincia, e, dall’altra, prova a rassicurare, sostenendo che la decisione è stata presa a scopo precauzionale. Non esclude però interventi di bonifica: "In base all’esito delle analisi si avvieranno le eventuali bonifiche necessarie". La scoperta del radon è avvenuta durante alcune rilevazioni svolte sempre a titolo precauzionale a chiusura dei recenti lavori che hanno interessato Villa Locatelli. L’ex dirigente dei Servizi finanziari, Corrado Conti, in passato aveva proposto di vendere Villa Locatelli, presagendo che la sua manutenzione avrebbe potuto diventare un problema. D.D.S.