La nuova arena di Cantù. Al via i lavori nel cantiere

Sono partite le opere per la realizzazione della nuova arena polifunzionale di Cantù. Un’opera che consentirà alla Pallacanestro Cantù di avere a disposizione una struttura innovativa, pensata e progettata secondo un concetto ispirato a strutture indoor internazionali, che garantirà 5200 posti, un campo di allenamento con una tribuna interna da 150 posti, un campo esterno per il basket 3 contro 3, e uno spazio polifunzionale omologato per ospitare tutti gli eventi indoor, dalla pallavolo al basket in carrozzina.

Ma anche – sui quasi 28mila metri quadrati - di un edificio commerciale, un edificio riservato alla ristorazione, e un parcheggio privato ad uso pubblico. La concessione ha un valore di circa 345 milioni di euro.

I lavori sono partiti da Corso Europa, per procedere con l’abbattimento delle strutture del Palaturra, mai completato e da tempo fatiscenti. "Dopo quattro anni di lavoro siamo arrivati all’apertura del cantiere della nuova Arena, anche se per ora parliamo soprattutto di operazioni propedeutiche a quelli che saranno i veri interventi di costruzione dell’impianto", commenta il Presidente di Cantù Arena S.p.A., Antonio Munafò. "Con determinazione – conclude il Sindaco di Cantù, Alice Galbiati - siamo arrivati a questo punto e con altrettanta determinazione porteremo a conclusione l’iter".