La madre di Gaia dice grazie ai benefattori

Sono colmi di lacrime gli occhi della piccola Gaia, la bambina di 10 anni a cui sabato della passata settimana i ladri hanno svaligiato il salvadanaio in cui custodiva i risparmi per potersi iscrivere all’università da grande e diventare veterinaria, anzi "dottoressa degli animali", come dice lei. Non sono più però lacrime di dolore, delusione, rabbia per chi, oltre ai soldi messi da parte con tanta diligenza da quando andava in prima elementare, le aveva rubato anche il sogno di poter studiare. Sono lacrime di commozione, gioia, stupore, gratitudine, poiché in molti l’hanno cercata per restituirle il denaro razziato dal salvadanaio (foto) violato a forma di piccola botte regalatole da mamma Mayra, e con esso soprattutto il suo sogno di diventare una dottoressa degli animali. Bartolomeo, un pensionato di 67 anni che abita in provincia di Trapani le ha già mandato i soldi. Antonio, "un ragazzo del 1947 di San Giuliano Milanese", come si definisce lui, li spedirà.

Lo stesso farà una volontaria di una onlus varesina. "Li ringrazio con tutto il cuore per aver ridato il sorriso alla mia Gaia e averle restituito il suo sogno di diventare veterinaria – dice mamma Mayra, 36enne originaria dell’Ecuador, che, con il marito, l’unico che lavora e porta a casa lo stipendio in casa, si occupa pure di una figlia più piccola -. E ringrazio tanto pure voi giornalisti del Giorno, senza i vostri articoli non sarebbe stato possibile questo piccolo miracolo". Gaia non se lo aspettava: una paio di anni fa, quando le avevano rubato una catenina regalo del papà, aveva scritto una lettera aperta ai ladri, ma nessuno le aveva risposto. "La generosità e l’aiuto di tante persone la sproneranno a impegnarsi ancora di più a scuola", assicura mamma Mayra. D.D.S.