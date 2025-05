Colico: troppi batteri, bagni vietati a Inganna

Colico, 28 maggio 2025 – Superamento dei limiti di escherichia coli ed enterococchi intestinali. Esiti non favorevoli alla balneazione sulla spiaggia di Inganna, a Colico, sono emersi dai campionamenti svolti da Ats Brianza a maggio sulle sponde lecchesi. Un risultato che conferma la situazione critica già emersa dai precedenti campionamenti svolti su questo tratto. Sono invece tornate balneabili le spiagge di Dorio e di Oggiono, affacciata sul Lago di Annone (nella foto).

Esito positivo e via libera alla balneazione per tutti gli altri tratti di spiaggia che vengono costantemente controllati dall’azienda sanitaria. Tuttavia, precisa Ats, “considerata l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura di cianobatteri, comunemente dette alghe, in relazione alle condizioni climatiche e atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi”.

La balneabilità, che corrisponde a una presenza al di sotto dei limiti delle sostanze che possono essere veicolo di infezioni, non è comunque sufficiente a far abbassare la guardia ai bagnanti.

“È comunque buona norma – prosegue Ats – a tutela della salute evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione, fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa, e sostituire il costume dopo il bagno”. Il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti, tra i quali irritazione delle vie respiratorie e degli occhi, come riniti, asma, congiuntiviti, tosse, o disturbi gastrointestinali.