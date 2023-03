La finta compravendita si era trasformata in rapina Terzetto alla sbarra

Gli avevano dato appuntamento per discutere la compravendita di un immobile di pregio sul lago, a marzo 2017, chiedendogli di portare una caparra in contanti di 22mila euro. L’uomo, un ucraino di 55 anni, si era presentato all’incontro in piazza Vittoria a Como, ma poco dopo un’auto lo aveva avvicinato e gli era stata strappata la borsa con il denaro. Per quella rapina, su cui aveva indagato la Squadra Mobile di Como, sono finiti ora a processo Zoran Stefanovic, 33 anni di Cornate d’Adda, Daniele Nikolovska, 34 anni di Parabiago e Mauro Trezzi, 36 anni di Bellusco, accusato di rapina aggravata in concorso. I tre erano stati identificati partendo dal riconoscimento facciale di uno di loro, utilizzando il sistema sari della polizia.