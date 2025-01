La festa sul riuso è un successo: "In estate la seconda edizione"

Una festa del riuso e del riciclo. Ecco cosa ha significato lo swap party, che è stato organizzato dai volontari del Wwf di Lecco in collaborazione con gli amministratori del parco regionale del Monte Barro nella sede di Villa Bertelli a Galbiate.

Un evento pensato per promuovere appunto il riuso di abiti e accessori in buono stato che meritano di essere valorizzati e non gettati. All’iniziativa, che si è svolta sabato, hanno partecipato oltre un centinaio di persone, superando ogni più rosea aspettativa: sono arrivate con un vestito oppure una borsa o, ancora, un paio di scarpe e sono poi tornate a casa con altro in cambio.

"Una sorprendente affluenza che ci ha piacevolmente travolti", ha commentato la responsabile Petra Tognoli, che preannuncia una seconda edizione estiva. "Eventi come questo fanno bene all’ambiente e fanno bene al morale", le parole del presidente del Wwf Giovanna Corti.

È stata anche l’occasione per la vicepresidente Stefania Berna di raccontare l’impegno degli ambientalisti sulla salvaguardia degli impollinatori selvatici e dei gamberi di fiume con appositi progetti scientifici all’interno dei territori del parco del Barro.

D.D.S.