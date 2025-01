La cittadinanza onoraria va a Garutti

GALBIATEI cittadini di Galbiate rendono omaggio al loro artista. Un omaggio postumo, perché purtroppo Alberto Garutti (foto) è mancato il 24 giugno del 2023, all’età di 75 anni, dopo aver insegnato pittura e design a centinaia di giovani e aver esposto le sue opere in tutto il mondo.

Sabato prossimo, l’11 gennaio, gli verrà tributata la cittadinanza onoraria alla memoria. Alberto Garutti, originario di Galbiate, ha insegnato allo Iuav di Venezia, Facoltà di Design e Arti. È stato inoltre docente alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e fino al 2013 era titolare della cattedra di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. È stato un maestro di rilievo dell’Arte pubblica in Italia. Invitato a grandi manifestazioni internazionali, come la Biennale di Venezia nel 1990, la Biennale di Istanbul (Turchia) nel 2001 e la Memory Marathon presso la Serpentine Gallery di Londra nel 2012, è stato spesso chiamato a realizzare opere pubbliche per città e musei, in Italia, in Europa e nel Mondo.

Belgio, Giappone, Germania, Russia, Svizzera, Stati Uniti, e la sua Milano naturalmente.

Fra le curiosità, chi non ha ammirato le trombe di ottone che collegano i suoni di piazza Gae aulenti a Milano? Solo per citare una opera che desta ancora oggi tanta curiosità. Garutti ha formato molti degli autori che oggi sono protagonisti delle dinamiche del mondo dell’arte italiano. Un nome da ricordare, un maestro che ha lasciato un segno profondo.

D.D.S.