Ivano Perico potrebbe confessare l'omicidio della cugina il 23 giugno: avvocati lo hanno trovato in carcere in via Gleno

Una data sicura in agenda ancora non c’è. Ma potrebbe essere venerdì 23 giugno. Per quel giorno Ivano Perico, 61 anni, in carcere per l’omicidio della cugina in seconda, Stefania Rota (foto), 62 anni, avvenuto a Mapello, potrebbe sedersi davanti al pm Letizia Ruggeri per farsi interrogare. Lo ha chiesto, come hanno spiegato i suoi avvocati, Piero Pasini e Stefania Battistelli che in questi giorni sono andati a trovarlo in carcere, in via Gleno. Perico sta meglio e proprio questa sua condizione fisica potrebbe averlo spinto a maturare la decisione. Una volta che siederà davanti al magistrato il 61enne dovrà raccontare come sono andati realmente i fatti, ovvero cosa lo ha spinto a uccidere l’11 febbraio la cugina nella sua casa confinante.