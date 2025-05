Ispezioni nei locali pubblici. Raffica di controlli sul territorio

Ispezioni in serie nei locali pubblici, soprattutto bar e sale slot, noti per essere abituali ritrovi di pregiudicati e dove è ritenuta maggiormente necessaria la presenza delle forze di polizia. Le pattuglie della Squadra Volante in servizio ieri, durante l’abituale controllo del territorio, sono uscite dal perimetro cittadino per svolgere controlli in tutta la fascia esterna alla città: quelle zone appunto, nelle quali sono state individuate criticità a livello di presenza microcriminale. Si tratta di precise disposizioni impartite dal Questore di Como Marco Calì, già assunte durante le Riunioni Tecniche di Coordinamento che si tengono in Prefettura. Un primo locale è stato ispezionato in via Oltrecolle, con 10 persone identificate tra cui 3 con precedenti di polizia. Un secondo bar adibito a sala giochi è stato ispezionato a Villa Guardia, anche qui 10 identificazioni di cui 4 positive. Nel tardo pomeriggio le volanti, tornando verso Como, si sono concentrate in un locale di Montano Lucino: anche qui 10 identificati di cui 4 con precedenti penali o di polizia. I controlli di questo tipo vengono svolti periodicamente e proseguiranno con le stesse modalità: oltre a garantire la presenza delle pattuglie anche nelle zone più marginali della città, consentono di avere un quadro delle frequentazioni e relazioni dei soggetti che possono essere di potenziale interesse di indagine, anche in futuro. Inoltre La Questura ricorda che è disponibile l’applicazione web "You Pol", con cui si può interagire direttamente con un operatore per fare segnalazioni, chattando anche in forma anonima. Pa.Pi.