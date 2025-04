Iscrizioni alle scuole superiori. Il liceo è sempre il più gettonato

La scuola più amata dagli studenti lecchesi resta il liceo, ma le iscrizioni ai licei sono in calo. Lo rivela il Focus sulle iscrizioni alle classi prime degli istituti superiori e dei centri di formazione professionale in provincia per l’anno scolastico e formativo 2025/2026, cioè il prossimo. Complessivamente le richieste di iscrizione in prima superiore sono 3.200, 68 in meno dell’anno in corso. Il 42,9% dei futuri primini si è orientato sui licei, il 32,1% sugli istituti tecnici, il 12,7% sugli istituti professionali e l’12,3% sui percorsi di istruzione e formazione professionale. I numeri evidenziano una diminuzione dell’1,7% delle richieste di iscrizione ai licei e dello 0,6% agli indirizzi professionali. In lieve aumento invece le richieste di iscrizione agli indirizzi tecnici e ai corsi e percorsi professionali. Il liceo scientifico si conferma la scelta più popolare, con un particolare incremento di interesse per l’opzione sportiva. In discesa al contrario l’indice di gradimento al linguistico, mentre salgono le quotazioni del classico e al liceo delle scienze umane. Tra gli istituti tecnici piaccino soprattutto gli indirizzi di amministrazione, finanza e marketing, informatica e telecomunicazioni, ma anche turismo e meccanica, meccatronica ed energia: 50 gli iscritti a quest’ultimo indirizzo che verrà attivato al Viganò di Merate. Nonostante la flessione dei professionali, tiene l’indirizzo dei servizi per la sanità e l’assistenza. "I dati evidenziano delle modifiche nelle scelte formative degli studenti, che tendono a privilegiare percorsi formativi che combinano competenze avanzate e un forte impatto sulla collettività - sottolinea il dirigente dell’Ufficio scolastico Adamo Castelnuovo -. Il sistema educativo deve rinnovarsi costantemente". D.D.S.