Investito e ucciso da un’auto. Travolto mentre scortava un trasporto eccezionale

La notizia è arrivata in paese ieri all’ora del caffè e ha lasciato tutti senza parole: Rocco Luigi Barbaro, per tutti Gigi, era morto nella notte travolto da un’auto mentre faceva la scorta a un trasporto eccezionale.

L’incidente è avvenuto a Monte Marenzo, in frazione Levata, lungo la Provinciale che collega Lecco con Bergamo. Passate da poco le 23, Barbaro è sceso dall’auto all’altezza di un incrocio per fermare gli altri mezzi in arrivo, ma un 68enne non l’ha visto e l’ha travolto. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il pensionato non c’è stato niente da fare.

Toccherà ai carabinieri di Lecco ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto anche i tecnici di Ats Insubria visto che si è trattato di un incidente sul lavoro. Rocco Luigi Barbaro, 73 anni, era conosciutissimo a Olginate dove si era trasferito nel 1976, scegliendo di lasciare per amore della moglie Lucia la polizia di Stato in cui aveva militato per dieci anni, prima a Bolzano e poi a Milano. Così era diventato il vigile del paese, professione che ha svolto per 31 anni, fino al 2007 quando andò in pensione. "L’Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Olginate si uniscono al cordoglio per la scomparsa dello storico agente di Polizia locale – lo ha ricordato il sindaco Marco Passoni – Ancora vividi sono i ricordi condivisi con il caro Rocco, anni passati a collaborare per il bene e la sicurezza del paese. Apprezzato da tutti, ha saputo creare legami di amicizia e stima che andavano oltre il rapporto lavorativo. Alle figlie Daniela, Patrizia e Alessandra ci stringiamo con commozione e affetto".

I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa prepositurale di Sant’Agnese.

Roberto Canali