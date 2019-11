Introbio (Lecco), 10 novembre 2019 – Malore fatale a Introbio per Oreste Ossola, 76 anni, pensionato ex autoriparatore, molto noto in tutta la valle per essere stato Guardia ecologica dal 1984 al 2015, assessore comunale nell’amministrazione guidata da Sergio Piazza dal 1990 all’anno 1995, responsabile antincendio boschivo, della protezione civile e degli alpeggi del Comune di Introbio dall’anno 1990 al 2003.

L’uomo era salito alla baita di Planca sul monte Foppabona insieme al figlio quando è stato colto da un malore, quando i soccorritori della XIX Delegazione Lariana sono arrivati sul posto, in volo grazie all’elisoccorso di Sondrio, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.