Lecco, il nonno di 84 anni sta male in montagna: il nipote lancia l'allarme e lo salva

Lecco, 26 settembre 2023 – Il nonno si è sentito male durante la gita insieme in montagna, il nipote che era con lui ha lanciato l'allarme, salvandogli probabilmente la vita.

Nel pomeriggio di oggi un escursionista di 84 anni ha accusato un malore lungo il Sentiero dei Morti, una via attrezzata, che stava percorrendo di ritorno dal rifugio Rosalba verso i Resinelli, in Grignetta. Fortunatamente non era da solo, insieme al nonno c'era il nipote di 20 anni che ha subito allertato i soccorritori.

Si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana, imbarcati a bordo dai soccorritori dell'eliambulanza di Areu da Como e trasferiti direttamente in quota. Tra i volontari del Soccorso alpino c'era anche un sanitario. L'84enne, dopo le prime cure, è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, mentre il nipote è stato accompagnato a valle a piedi.