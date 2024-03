Rovagnate, allevatore attaccato da due mucche imbizzarrite. Portato in ospedale

Rovagnate, 9 marzo 2024 – Incornato da due mucche imbizzarrite. Un allevatore di 49 anni de La Valletta Brianza, l’altra mattina è stato assalito da due bovini che stava accudendo nella stalla del padre, nella zona di Rovagnate. è stato caricato, scagliato in aria e poi spinto ripetutamente a cornate contro un muro. Perché le mucche si siano rivoltate contro di lui non si sa. Fortunatamente le loro corna erano spuntate o comunque non lo hanno trafitto.

L’uomo a fatica è riuscito a sottrarsi alla furia degli animali e chiedere aiuto. È stato soccorso dai sanitari di Areu e trasferito in ambulanza al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate, dove è arrivato in stato di shock e terrorizzato.

"Ho temuto che mi avrebbero ammazzato", ha raccontato. Gli sono stati diagnosticati traumi a torace e addome, un pneumotorace, un trauma cranico e altre lesioni. Nonostante quello che ha subito, perché è come se fosse stato investito con due utilitarie, non è in pericolo di vita. È stato ricoverato in osservazione con una prognosi di trenta giorni.