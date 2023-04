Incidente a Osnago, sale sul dosso e finisce contro una pianta: grave motociclista 17enne

Osnago (Lecco), 8 aprile 2023 – Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina a Osnago, in provincia di Lecco.

In via Trento, nella zona centrale del paese, un ragazzo di 17 anni alla guida di una moto Ktm ha perso il controllo del mezzo, dopo avere preso un dosso. Il giovane, in seguito all’urto, è finito sul marciapiedi, andando a sbattere rovinosamente contro una pianta. Ai soccorritori intervenuti le condizioni del 17enne sono subito apparese molto critiche, tant’è che il giovane è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Niguarda di Milano, dove stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

Si tratta solo dell’ultimo grave incidente nel lecchese. Solo quattro giorni fa, infatti, uno scontro in galleria lungo la nuova Lecco – Ballabio ha provocato quattro feriti, di cui uno grave. Cinque le persone coinvolte che viaggiavano a bordo di tre auto. Lo schianto si è verificato nel pomeriggio del 4 aprile nella galleria Valsassina, all'innesto tra la Statale 36 e la diramazione della SS 36 per la Valsassina, la nuova Lecco – Ballabio appunto. Una donna di 31 anni che era alla guida di una dei tre veicoli si è rotta il bacino e ha riportato traumi all'addome.