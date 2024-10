Incidente a Oliveto Lario: auto con tre ragazzi si schianta contro un muro. Uno di loro è grave

Oliveto Lario (Lecco), 14 ottobre 2024 – Grave incidente domenica sera a Oliveto Lario. Tre giovani di 20, 22 e 25 che viaggiavano sulla stessa auto, una Bmw serie 1, si sono schiantati contro un muro. Le condizioni di uno di loro sono critiche. L'incidente è avvenuto sulla Lariana, la provinciale Lecco – Bellagio, nel tratto che attraversa l'abitato di Vassena.

I tre lavorano tutti al Grand Hotel di Bellagio. L'intervento di salvataggio è stato molto complesso e lungo: i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie pneumatici per aprire un varco tra le lamiere, liberare i ragazzi rimasti intrappolati nell'abitacolo e consentire ai sanitari di Areu di soccorrerli. Sul posto anche il medico e l'infermiere dell'equipaggio dell'eliambulanza di Como, i soccorritori di tre ambulanze e i sanitari dell'automedica. Il ragazzo più grave, una volta stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese con il mezzo di emergenza aereo: è ricoverato in prognosi riservata. Gli altri due invece sono stati portato in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso.