Cade in mountain bike nel Parco del Curone, grave ciclista di 41 anni

La Valletta Brianza (Lecco), 17 febbraio 2024 – I soccorritori sono arrivati dal cielo per un ciclista di 41 anni rovinato a terra nel Parco della Valle del Curone. Il 41enne, in sella alla sua mountain bike, stava percorrendo la strada panoramica sterrata tra Perego e Montevecchia, nel territorio della Valletta Brianza, che corre in mezzo ai boschi del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Al termine di una discesa abbastanza ripida, il 41enne ha frenato, ma, a causa del fondo sdrucciolevole, è stato catapultato malamente al suolo. Lo hanno soccorso i sanitari dell'eliambulanza di Areu di Milano che si sono calati a terra con il verricello, con i volontari della Croce bianca di Besana Brianza. Nonostante fosse cosciente, lo hanno dovuto sedare e intubare per stabilizzarlo a causa dei numerosi traumi che ha riportato. Una volta messo in sicurezza, è stato anche lui portato sull'eliambulanza per essere poi trasferito d'urgenza in ospedale, al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia a Como, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sabato di incidenti

Quello nel Parco del Curone non è stato l'unico incidente della giornata. Sulle piste da sci dei Piani di Bobbio in mattinata si è infortunato uno sciatore di 33 anni. A Pasturo una giovane di 27 anni è stata invece investita sulla provinciale. Sulla nuova Lecco-Ballabio, a Lecco, un 81enne al volante di un fuoristrada ha cappottato, terminando la corsa con l'auto adagiata su un fianco: l'incidente è successo nella galleria di uscita della diramazione della Valsassina della Statale 36, da Ballabio verso Lecco, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona. Nella galleria del Monte Barro della Statale 36 Milano-Lecco si è verificato un tamponamento, senza feriti, ma anche in questo caso con conseguenze sulla circolazione stradale. A Gabiate un 17enne è caduto con la moto lungo la provinciale per Cole Brianza. A Ballabio un motociclista si è scontrato con un automobilista. La serie di incidenti stradali ha ulteriormente complicato la vita agli altri automobilisti che oggi hanno affollato le strade della Brianza, della Valsassina e del lago di Como approfittando del weekend di carnevale.