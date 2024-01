Incidente a Imbersago, auto contro il muretto della Scala santa e lo distrugge

Imbersago (Lecco), 7 gennaio 2023 – Un automobilista si è schiantato contro una bassa colonna ai piedi della Scala santa del santuario della Madonna del bosco di Imbersago. L'impatto è stato violentissimo: il manufatto in pietra si è disintegrato e la macchina si è semidistrutta. Il conducente non ha però riportato nemmeno un graffio. Anzi, una volta caricata la vettura sul carroattrezzi, si è allontanato prima dell'arrivo di carabinieri, che però sanno chi è e dove abita. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi a Imbersago, lungo al Sp 56, da cui sale la Scala santa di 349 gradini che sale verso il santuario della Madonna dei miracoli di Imbersago, un luogo che fu molto caro a Papa Giovanni XXIII.

Il conducente di una Vw Golf è andato a sbattere a tutta velocità contro una sorta di muretto che ha completamente divelto, scagliando pesantissimi pezzi a decine di metri di distanza. Per fortuna in quale momento non passava nessuno sul marciapiede attiguo. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate, i carabinieri e i tecnici incaricati del servizio di ripristino stradale. Per rimuovere i detriti è stato però necessario impiegare un escavatore. Sul posto anche il sindaco Fabio Vergani, che aveva già chiesto di rimuovere quella sorta di colonnina, perché ritenuta pericolosa, salvo ricevere il diniego della Sovrintendenza perché si tratta – ormai trattava – di un elemento vincolato ritenuto di pregio.