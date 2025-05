Incidente in galleria sulla Lecco-Bellagio: ciclista investito da furgone, è grave

Mandello del Lario (Lecco), 24 maggio 2025 – Grave incidente sulla Lecco – Bellagio. Un ciclista di 52 anni è stato investito dal guidatore di un furgone. L'incidente è successo nella tarda mattina di oggi nella zona del Moregallo, enclave di Mandello del Lario sulla sponda occidentale del lago. Il 52enne stava pedalando lungo la Sp 583, l'ex Statale Lariana tra Lecco e Bellagio. È stato travolto appunto dal conducente di un furgone, all'interno di una galleria, nel tratto tra Valmadrera e il Moregallo.

Lo hanno soccorso i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce rossa italiana di Valmadrera. In posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona durante l'intervento di soccorso. Il ciclista è stato trasferito d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. È stato ricoverato in Rianimazione. Ha riportato diversi traumi. La prognosi è riservata. I medici che lo stanno assistendo stanno valutando il da farsi, tra cui un possibile intervento chirurgico per ridurre le lesioni che ha subito. Sulla dinamica indagano ora i carabinieri.

La Lecco – Bellagio è una strada panoramica che corre a ridosso del lago molto frequentata dai ciclisti, anche perché dalla Lariana si può poi deviare verso il Ghisallo, una classica per tutti gli appassionati di bici, sia per la salita per raggiungerlo, sia perché lì c'è un santuario, il santuario della Madonna del Ghisallo appunto, che è la patrona dei ciclisti.