Incidente a Cernusco Lombardone: anziano si ribalta con la Panda in una strada di campagna e resta intrappolato nell’abitacolo

Cernusco Lombardone (Lecco), 6 settembre 2024 – Un pensionato di 83 anni si è cappottato con la vecchia Panda 4x4. L'incidente è successo a Cernusco Lombardone, lungo una strada sterrata in mezzo a boschi e campi. L'83enne è rimasto intrappolato nell'auto ribaltata su un fianco. Stava raggiungendo un suo appezzamento di terreno, percorrendo un tragitto che conosce a memoria perché lo affronta più volte al giorno. Probabilmente ha sbagliato manovra, l'utilitaria si è sbilanciata e si è cappottata. Per soccorrerlo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Merate insieme ai sanitari dell’automedica di Vimercate e ai soccorritori della Croce bianca.

L'anziano, una volta tirato fuori dalla macchina e dopo la prima assistenza, è stato trasferito in ospedale al San Leopoldo Mandic di Merate. Nonostante lo spavento e sebbene inizialmente avesse perso conoscenza non sembra abbia riportato traumi troppo gravi. Pure la vecchia Panda 4x4, di cui ormai sono rimasti pochi esemplari in circolazione, targata ancora “Como” quando Cernusco è in provincia di Lecco dal 1992, probabilmente potrà essere aggiustata.