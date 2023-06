Civate, si schiantano contro il guard rail alla rotonda: feriti due giovani

Civate (Lecco), 18 giugno 2023 – Il guidatore ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la corsa contro il guard rail. L'incidente è successo nella notte a Civate, in via Provinciale. Due le persone ferite: un giovane di 33 anni e un altro di 32. Viaggiavano entrambi sulla stessa macchina, una Peugeot 206 vecchio modello.

Si sono schiantati contro la barriera in metallo alla rotonda dello svincolo di ingresso sulla Statale 36. L'impatto è avvenuto ad alta velocità. I due trentenni sono stati soccorsi dai sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e di Lecco Soccorso. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco.

I due, dopo essere stati estratti dall'abitacolo dell'utilitaria semidistrutta, sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante i traumi e le lesioni riportate, non versano in gravi condizioni, se la sono cavata meno peggio di quanto temuto inizialmente. Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell'incidente.

L'automobilista alla guida è stato sottoposto all'alcoltest. I soccorritori hanno impiegato un'ora per assistere i due feriti e poi per rimettere in sicurezza la zona.