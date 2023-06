La Valletta, incidente in Vespa: feriti marito e moglie. Lui è grave

La Valletta Brianza (Lecco), 18 giugno 2023 - Il marito è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Varese, la moglie a Bergamo. Sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in moto sulla Statale Briantea a La Valletta Brianza.

L'incidente

Marito e moglie, di 66 anni lui e 63 lei, erano in moto, sulla loro Vespa, l'uomo alla guida, la donna sulla parte posteriore del sellino, abbracciata a lui per sorreggersi. Sono stati speronati da un automobilista sudamericano al volante di una vecchia Volvo V40. Viaggiavano tutti sulla stessa direttrice della 342 Como - Bergamo. L'automobilista avrebbe scartato all'improvviso per evitare di tamponare un altro automobilista che lo precedeva alla guida di una Fiat Panda. Ad avere la peggio sono stati i due centauri, scaraventati a terra sull'asfalto.

I soccorsi

Per soccorrerli sono intervenuti i sanitari dell'autoinfermieristica di Aure, con i volontari della Croce verde di Bosio Parini e di Sos Lurago d'Erba. La situazione del 66enne si è rivelata subito molto critica, perché il suo cuore non batteva più. Per questo sono stati mobilitati pure i soccorritori di due eliambulanze, quella di Como e quella di Bergamo. Il marito è stato poi trasferito d'urgenza al Circolo di Varese, la moglie al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, almeno lei non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri in forze e i vigili del fuoco.