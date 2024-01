Incendio nella notte. Fiamme in condominio. Una donna salvata dai vigili del fuoco

Si è sfiorata la tragedia la notte tra lunedì e ieri in città. Qualche minuto prima delle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santuario dell’Addolorata, tra viale Giulio Cesare e Borgo Santa Caterina. La chiamata era per un incendio che qualche minuto prima era divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un condominio, e tutto il tetto sovrastante. Due le persone coinvolte, entrambe donne: una, la proprietaria dell’appartamento, una 74enne, è riuscita a fuggire da sola alle fiamme (si sono sviluppate dal soggiorno); l’altra, una vicina, è stata evacuata dai pompieri con l’autoscala mentre si trovava nel vano scale invaso dal fumo proveniente dall’appartamento adiacente. Dopo aver spento le fiamme, i pompieri (intervenuti quelli del distaccamento di Dalmine con i volontari di Gazzaniga, assieme a Polizia e 118) hanno effettuato la bonifica della struttura compromessa. I nuclei famigliari che vivono negli altri appartamenti sono stati fatti evacuare per precauzione. Quattro di queste, tra cui la donna dell’appartamento in cui si è sviluppato l’incendio, sono state soccorse in codice verde, per verificare eventuali sintomi da intossicazione. Intorno alle 11 tutta la palazzina è stata dichiarata inagibile in attesa di ulteriori riscontri: si tratta di 9 appartamenti, dove vivono una quindicina di persone. Restano da chiarire le cause che hanno innescato il rogo. Le fiamme sono partite dal soggiorno dell’appartamento che è andato distrutto completamente dal fuoco. E questo potrebbe far pensare a un corto circuito, ma è solo una ipotesi. La proprietaria ha dato l’allarme e tutti i condomini si sono riversati fuori dal condominio, di 3 piani. Ha avvisato suonando i campanelli e i residenti sono usciti dalle case. L’incendio ha intaccato anche altri due appartamenti, sempre all’ultimo piano: le fiamme, dal tetto, hanno raggiunto le due abitazioni. Sono stati attimi di paura. Scattato l’allarme, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un paio di ambulanze e l’automedica per soccorrere eventuali feriti. Fortunatamente nessuno dei residenti è rimasto ustionato o ha riportato delle contusioni.