In quota scoppia la rissa fra due gruppi di escursionisti. Ci rimette un ventottenne

Come se non bastassero infortuni malori di escursionisti in quota, ci mancava solo la rissa in montagna per guastare il Ferragosto ai volontari del Soccorso alpino della Valsassina. L’altra sera alcuni turisti di due gruppi diversi in gita a Ortanella, a monte di Esino Lario, a oltre mille metri di quota si sono affrontati, forse complice qualche bicchiere di alcol di troppo e il caldo che ha dato loro alla testa. Prima gli insulti, poi le minaccia, infine, oltre alla voce e ai toni, hanno alzato pure le mani. Ad avere la peggio è stato un giovane di 28 anni, rimasto ferito a terra. Per recuperarlo e soccorrerlo si sono dovuti mettere in marcia quattro tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

I quattro hanno aiutato i volontari del Soccorso centro Valsassina a trasferito in barella fino al punto dove è stato possibile poi trasbordarlo in ambulanza per accompagnarlo infine in ospedale, al Pronto soccorso dell’Alessandro Manzoni di Lecco.

A causa del luogo non accessibile con i mezzi di soccorso, l’intervento è durato quasi quattro ore e si è concluso solo a sera inoltrata. I soccorritori del Soccorso alpino valsassinese erano già intervenuti nel pomeriggio in Val Biandino, per aiutare tre giovanissimi in difficoltà nella zona della Madonna della Neve, tra cui uno infortunato.

Ad accorgersi che avevano bisogno di una mano, è stato un volontari del Cnsas in gita per conto proprio che li ha sentiti gridare perché lì non c’è copertura telefonica. D.D.S.