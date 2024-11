In prima linea dietro il bancone. Minacciato con due machete: "Ho avuto paura di morire"

Ha temuto che non sarebbe mai più tornato a casa vivo dalla moglie e dai suoi due giovani figli. Un vero e proprio incubo quello vissuto da Wilfred, commerciante di Merate originario del Bangladesh di 51 anni, proprietario dell’Indian shopping center, vittima di un assalto all’arma bianca. "Ho avuto paura di morire", confessa il titolare dello storico minimarket etnico della centralissima via Alessandro Manzoni, dove garantisce, tra il resto, anche un servizio di money transfer. Nel tardo pomeriggio di venerdì, quando fuori era già buio, una ragazzino straniero che brandiva due machete ha fatto irruzione nel suo negozio e lo ha rapinato di 10mila euro in contanti. "Aveva il cappuccio calato in testa fin sugli occhi e impugnava due grossi coltelli, uno per mano – racconta l’esercente -. Gridava, minacciava, voleva i soldi, Continuava a sventolarmi davanti agli occhi i machete". Wilfred è rimasto immobile, come paralizzato dalla paura: "Sentivo il sibilo dei coltellacci nell’aria, qualche centimetro appena e mi avrebbe colpito". Fortunatamente invece il rapinatore non lo ha colpito, ma ha colpito il bancone, dove ha lasciato evidenti segni dei fendenti. Con Wilfred c’era un amico, pure lui pietrificato dallo spavento e dallo shock. Il bandito ha rovesciato per terra alcun mobili e poi ha aperto da solo tutti i cassetti e il registratore di cassa, dove sapeva che c’erano i soldi, tanti soldi, perché diversi clienti lì, all’Indian shopping center, oltre a fare la spesa, effettuano transazioni internazionali per inviare denaro ai familiari all’estero. Una volta ottenuto ciò che voleva, il bandito è scappato, a piedi, imboccando gli stressi vicoli alle spalle del negozio.

"Ho subito telefonato ai carabinieri", spiega Wilfred, che ieri ha ricevuto in visita il sindaco Mattia Salvioni, che ha voluto incontrarlo per esprimergli vicinanza e solidarietà insieme a tante altre persone, perché dell’Indian shopping center è un punto di riferimento in centro città. "È la prima volta che mi succede una cosa del genere", dice il 51enne.