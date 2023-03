"In montagna si può camminare divertendosi È importante però stare attenti ai pericoli"

Innanzitutto, dobbiamo tenere presente che la montagna non è l’ambiente a cui siamo abituati, quindi, prima di fare una passeggiata, bisogna sempre essere sicuri del meteo consultando i siti specifici; anche se piove, dobbiamo portare crema solare e cappellino; se c’è il sole, dobbiamo comunque avere la mantella; è indispensabile prevedere quello che potrebbe succedere (valanghe, frane); si deve prestare attenzione alla quota perché questa potrebbe causare vertigini.

Non dimentichiamo che molti pericoli dipendono anche da noi come, per esempio, disattenzione o scarso allenamento.

Anche gli animali potrebbero causare spiacevoli inconvenienti (morsi di rettili e di insetti).

L’abbigliamento è fondamentale: no a pantaloncini corti; sì a scarponi, guanti, berretto e pantaloni lunghi.

Nello zaino dobbiamo essere dotati di acqua, cibo, carta dei sentieri, kit di primo soccorso, attrezzatura adatta per la passeggiata e naturalmente il cellulare con GPS.

Abbandonare il sentiero principale è pericoloso come noncomunicare dove si va o cambiare meta senza dirlo.

Bisogna stare lontani dai fiumi, dai sassi ammassati, dalle zone di ombra e dall’erba alta per evitare pericolose punture di zecche.

Insomma, camminare è divertente, ma bisogna farlo in sicurezza.