In biblioteca accompagnati dagli autori

Libri consigliati da chi li scrive, accompagnando il pubblico tra gli scaffali della biblioteca alla ricerca di spunti di lettura inediti oppure offrendo un diverso punto di vista su autori rimasti al margine. Domenica alle 10.30 la biblioteca di Barzanò in via Pirovano 5 ospita lo scrittore e giallista Salvo Barone (nella foto), comasco, autore di tre romanzi pubblicati da Todaro editore. Si tratta del secondo appuntamento di un ciclo d’incontri pensati per arricchire l’esperienza degli utenti della biblioteca e degli appassionati di lettura, ascoltando la voce di chi i libri li scrive, costruendone i personaggi e le trame, cercando ogni volta di offrire qualcosa di inedito a chi li leggerà. Prendendo anche spunto da maestri che hanno saputo lasciare un insegnamento: è questo il punto di partenza che gli scrittori ospiti dell’iniziativa organizzata dalla Commissione Cultura offriranno al pubblico, mentre scelgono e raccontano le tre opere per loro irrinunciabili.

Gli incontri proseguiranno a maggio, sempre la domenica mattina alle 10.30, aperti a tutti con partecipazione libera: il 18 con Elisabetta Bucciarelli, il 25 con Michela Martignoni. Infine il 15 giugno con Anna Danielon. Il primo incontro, molto partecipato, si è tenuto a marzo e ha ospitato la scrittrice milanese Nicoletta Sipos. L’appuntamento con “Scrittori che consigliano scrittori“ è anche occasione per visitare le mostre allestite negli spazi della biblioteca: fino a fine mese sono esposte le fotografie di Dario Acciaretti, “Stanze“, immagini in bianco e nero realizzate con tecniche di intelligenza artificiale applicata alla fotografia, capaci di creare dal nulla spazi perfettamente realistici.

Paola Pioppi