Imbersago, scritte no vax al cimitero: la firma è dei cospirazionisti della W rossa

Imbersago (Lecco), 29 agosto 2024 – I no vax della W rossa hanno imbrattato di scritte tutto il muro di cinta del cimitero di Imbersago. Nella notte complottisti e cospirazionisti che si rifanno al sigla della W rossa, hanno tappezzato di messaggi a caratteri cubitali tracciati con vernice rossa la recinzione del camposanto di Imbersago. “Sanno tutti che il vax ha ucciso morti all'improvviso”, “Vax = genocidio legalizzato”, “Reagisci o sarai ammazzato”, “Basta bugie su Co2, 5g e pandemie”, il tenore delle scritte.

E poi i soliti slogan contro l'Agenda 2030, la scienza dei vaccini, il vaiolo... Fino a ieri sera le scritte non c'erano, quindi sono state certamente tracciare nella notte. Per cancellarle dovranno essere tinteggiati tutti i muri del cimitero, che tra l'altro sono stati pitturati solo di recente. Rammarico ma anche dura condanna sono stati espressi dal sindaco Fabio Vergani. Negli ultimi mesi, nonostante la pandemia di Covid sia terminata e non ci siano più restrizioni, in zona sono stati compiuti diversi gesti dimostrativi analoghi in molti paesi del Meratese.