Imbersago, rapina con pistola al Crai: minacciati cassiera e cliente per pochi euro

Imbersago (Lecco), 17 ottobre 2024 – Rapina a mano armata al supermercato di Imbersago. Giovedì sera due banditi, cappuccio in testa, e almeno uno pistola in pugno, hanno fatto irruzione al Crai, in centro paese, proprio alla spalle del municipio.

Mancava poco all'orario di chiusura. Hanno spianato l'arma contro una cassiera, che stava battendo il conto della spesa ad un cliente. “Dacci i soldi”, le hanno urlato contro. Lei ha obbedito e ha consegnato loro qualche decina di euro tra banconote e spiccioli, tutto ciò che c'era nel registratore di cassa. Hanno provato ad arricchire ulteriormente il misero bottino minacciando pure il cliente, che tuttavia non aveva contanti.

Racimolato quel poco che potevano sono quindi scappati a piedi. Una volta cessato il pericolo, è scattato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e in zona sono cominciare le ricerche, senza esito.