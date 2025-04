Imbersago, il sindaco cerca rinforzi per manovrare il traghetto di Leonardo

Caronti dell’Adda cercansi. Al momento l’unico capitano patentato per navigare da una sponda all’altra al timone del traghetto di Imbersago, l’unica copia rimasta del traghetto progettato da Leonardo da Vinci, è il sindaco di Imbersago Fabio Vergani (nella foto). Il primo cittadino trascorre tutte le domeniche e spesso le altre feste comandate a fare la spola tra Imbersago e Villa d’Adda, sull’altra sponda del fiume, perché mancano rimpiazzi. "Per ora reggo – spiega lui –, ma spero che presto possano darmi una mano anche altri". Gli altri potrebbero essere alcuni volenterosi volontari della Pro loco, che però prima devono prendere la patente nautica per il traghetto, che è una patente da traghettatore equiparata ad una patente per il servizio di trasporto pubblico per passeggeri, sebbene in acqua, una pratica che richiedere fino ad un anno di lezioni, studio, esami. Nel frattempo è stato affidato ai lavoratori svantaggiati della cooperativa sociale Paso almeno il servizio di noleggio delle biciclette, connesso in qualche modo a quello della navigazione del traghetto leonardesco, poiché il punto di noleggio è proprio all’imbarco del traghetto. Si tratta di 51 biciclette, oltre che di varia attrezzatura per la mobilità dolce, a disposizione dei cicloturisti. D.D.S.