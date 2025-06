Imbersago, nuovo furto al bar del centro sportivo. Il gestore Maurizio Pirovano: ''Sono stanco, non ne posso più”

Imbersago (Lecco), 2 giugno 2025 - “Sono stanco”. A essere stanco è Maurizio Pirovano, 50 anni, da 18 gestore del Centro sportivo comunale di Imbersago. L'altra notte i soliti ignoti hanno nuovamente messo a segno un furto al bar del centro sportivo imbersaghese. Era già successo a inizio anno, quando era stato anche minacciato di morte con un coltello puntatogli contro dal ladro che aveva provato a fermare. L'intruso o gli intrusi hanno forzato la porta del locale e poi scassinato il registratore di cassa: 100 euro scarsi il bottino, più qualcosa da bere e poco altro. Molto più alto il valore del danno economico per sistemare infissi e registratore.

Ancora più elevato il danno morale. “Sono stanco, non ne posso più”, commenta infatti Maurizio, che si era appena ripreso dal precedente colpo, quando uno straniero lo aveva minacciato con un coltello. “Il Centro sportivo è la mia vita, è come se fosse casa mia – prosegue Maurizio -. Non c'è nulla da rubare, è soprattutto un luogo di ritrovo, dove stare assieme, non solo per praticare attività sportiva, ma per trascorrere del tempo insieme... E' la seconda volta in pochi mesi che succede. Ho il magone, mi sento impotente, sono stanco...”. Nel bar sono installate telecamere che potrebbero aver ripreso il colpevole. Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri per un sopralluogo.