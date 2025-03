Il San Michele è in scadenza. Senza traccia il nuovo manufatto

Il tempo scorre, l’anno di scadenza si avvicina in fretta, ma del futuro nuovo ponte di Paderno d’Adda che dovrà sostituire il vecchio San Michele non si sa più nulla. Lo storico ponte San Michele a scavalco dell’Adda tra Paderno, nel Meratese in provincia di Lecco, e Calusco, nell’Isola Bergamasca, dopo il 2030 potrebbe essere completamente chiuso agli automobilisti, perché non più in grado di reggere oltre il peso e le vibrazioni dei mezzi in transito, nonostante sia stato completamente ristrutturato e rinforzato tra il 2018 e il 2020, un intervento costato 20 milioni di euro e 24 mesi di stop sia alla circolazione veicolare che ferroviaria.

A denunciare il ritardo nella progettazione del nuovo ponte, necessario per mantenere i collegamenti tra Meratese e Bergamasca, è il consigliere regionale lecchese dem Gian Mario Fragomeli: "Siamo ancora in attesa che al Ministero della Cultura ricevano i tecnici di Rfi e i politici di Regione Lombardia per definire il concorso per la progettazione del ponte ferroviario e stradale di Paderno d’Adda". Il progetto del nuovo ponte dovrà infatti essere autorizzato dai funzionari del Ministero, poiché verrà costruito in una zona di pregio ambientale e accanto al San Michele, opera di archeologia industriale.

"Mi aspettavo passi avanti, poiché il ponte attuale ha una vita utile di altri soli cinque anni", non nasconde la sorpresa e la preoccupazione il democratico.

D.D.S.