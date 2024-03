Il mercato del lavoro segna rosso. Più le uscite degli ingressi

Sono più quanti smettono di lavorare, di quanti invece cominciano. In provincia di Lecco, nel secondo semestre del 2023, le attivazioni di contratti di lavoro sono state 22.500, mai così tante da prima delle pandemia; le cessazioni però sono state 500 di più. Negli ultimi sei mesi dell’anno scorso si sono inoltre concretizzare 6mila proroghe contrattuali e 2 .600 trasformazioni, 1.850 delle quali da tempo determinato a tempo indeterminato.

I nuovi contratti sono stati invece 12mila a termine, 3mila di somministrazione, più di 2mila co.co.co., 800 di apprendistato e 4.650 a tempo indeterminato: più di un quinto dei nuovi contratti di lavoro sono quindi da precari. I settori dove il saldo occupazione risulta negativo sono industria, specialmente metallurgica e manufatturiera, turismo e agricoltura, l’area quella di Bellano. Quasi metà dei nuovi assunti sono donne, che però vengono reclutate soprattutto a tempo determinato e con contratti da precariato. Il 42% delle assunzioni inoltre ha riguardato i giovani under 30, ma solo il 18% di loro ha ottenuto un posto stabile. Sono i numeri e le percentuali che emergono dall’ultimo report dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro. "I dati positivi emersi per i contratti a tempo indeterminato evidenziano una volontà di stabilizzazione da parte degli imprenditori – commenta il consigliere provinciale delegato Carlo Malugani - È necessario prestare attenzione ai dati occupazionali negativi del settore dell’industria, che rappresenta il settore produttivo trainante del nostro territorio. Per questo stiamo definendo con i partner territoriali una serie di iniziative volte ad attrarre e formare nuovo personale qualificato". D.D.S.