Il Comune ha fatto i compiti estivi. Scuole rimesse a nuovo in città. Anche grazie all’aiuto dei genitori

Anno nuovo, scuole nuove a Lecco. Quasi 5mila alunni e studenti lecchesi si stanno godendo gli ultimi di vacanza. Giovedì, per loro, come per tutti i compagni di Lombardia, suonerà la prima campanella di inizio delle lezioni: per alcuni segnerà il proseguimento del percorso didattico, per i primi invece sancirà l’avvio di una nuova esperienza. Tanti di loro impareranno, studieranno, giocheranno e staranno insieme in ambiente completamente rimessi a nuovo. "In questi giorni tornerà a suonare la prima campanella per 4.800 studenti delle scuole lecchesi, dall’infanzia fino alle medie – spiega il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni-. A loro abbiamo dedicato tanti sforzi durante gli ultimi mesi per dare spazi belli, accoglienti, funzionali a un efficace percorso di crescita". L’elenco degli interventi è lungo e il conto dei lavori elevato.

La primaria Giosuè Carducci del rione Castello è stata rimessa a nuovo da cima a fondo: le opere eseguite, per un importo di 1.760.550 euro, hanno riguardato gli esterni, gli infissi, la sicurezza sismica e strutturale, il nuovo impianto luci, le nuove pavimentazioni e nuove reti dei diversi impianti, fino al rifacimento del tetto coibentato e, entro ottobre, una palestra completamente rinnovata. Sono state poi rifatte le aree esterne dell’asilo nido Arcobaleno di Pescarenico; sono stati allestiti nuovi spazi per la mensa e la cucina, con relativi bagni della scuola primaria Armando Diaz a San Giovanni; nuovi servizi igienici e nuovi spogliatoi della palestra Enrico Toti a Maggianico; la tinteggiatura e la sostituzione di alcune porte alla scuola Torri Tarelli a Chiuso con l’aiuto di alcuni genitori che si sono prestati come imbianchini.

"Menzione speciale per la primaria Silvio Pellico a Malnago dove i genitori hanno tinteggiato tutte le aule e i corridoi della scuola – sottolinea il sindaco -. A loro un grande grazie". Procedono inoltre i lavori per il nuovo asilo nido comunale di Bonacina e quelli per rendere più efficiente dal punto di vista energetico la scuola dell’infanzia di Santo Stefano. "Nelle prossime settimane partirà la progettazione finale per la completa riqualificazione della scuola Edmondo De Amicis – annuncia sempre il primo cittadino -. Un intervento da 8 milioni di euro e due anni di lavori. In questo tempo i bimbi della primaria e quelli della scuola dell’infanzia Damiano Chiesa saranno ospitati presso i moduli prefabbricati, in attesa di tornare anche loro in una scuola totalmente rinnovata.