Il capoluogo che cambia. Il Ferrhotel è in vendita. Era centro di accoglienza

Un pezzo di storia recente di Lecco in vendita. È il Ferrhotel, ex albergo dei ferrovieri, poi studentato, quindi centro di accoglienza per migranti e ora sede di uffici degli impiegati di Trenord. A metterlo in vendita al miglior offerente sono i dirigenti di Ferrovie servizi delle Ferrovie dello Stato. Il prezzo base richiesto è di 915mila euro.

"Il compendio ex Ferrotel di Lecco è costituito da un fabbricato articolato su quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato della superficie complessiva di 2.709 metri quadrati, oltre che da un’area pertinenziale di 1.393 metri quadrati – spiegano dalle Ferrovie - Nel piano seminterrato sono presenti i seguenti locali: ufficio, magazzino, archivio, spogliatoio, servizi, tre vani scala senza ascensore. A al primo piano 2 alloggi, ufficio e 15 camere con wc nonché servizi comuni. Al secondo e terzo piano 16 camere per piano con wc e servizi comuni, 2 vani scala".

Attualmente parte dell’immobile è appunto occupato da impiegati di Trenord, ma verrà completamente liberato e sgomberato entro il passaggio di consegne. Al momento l’ex Ferrohotel si trova in un’area destinata alla trasformazione urbana ad edilizia residenziale e pubblica. Come classificazione energetica è in categoria D. Prima degli investitori e degli immobiliaristi privati hanno diritto di prelazione gli enti pubblici.

Per quattro anni, dal 2015 al 2019, il Ferrhotel è stato trasformato in un centro per migranti, il più grosso di tutta la provincia. Difficile la convivenza dei profughi in centro città, lungo un crocevia di studenti e vicino ad un centro commerciale. Lì, durante una retata nel 2017, una trentina di richiedenti asilo sono stati fermati per spaccio di droga, anche a ragazzini. Per la riqualificazione del Ferrhotel ci sono già dei progetti, compreso quello elaborato da tre studenti per la loro tesi di laurea per ridisegnare quello che era il comparto di quella che era la vecchia ferriera di Lecco.

Le offerte per acquistare e probabilmente ricostruire un angolo della città dei Promessi sposi devono essere presentate entro il 18 febbraio. Sicuramente si tratta di edificio importante in un capoluogo di provincia sempre più turistico ed apprezzato.